‘Muhafazakarlar sanattan ne anlar’ diyen azınlığı utandıracak sergi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Yazıbaşı Mahallesi Cami İmam Hatibi Süleyman Yücel, 2017 yılından bu yana çizdiği resimleri, ilçe meydanında sergiledi.

Sergide 54 resim var

Develi İlçe Müftülüğü tarafından Camiler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Yazıbaşı Mahallesi Cami İmam Hatibi Süleyman Yücel, ilçe meydanında yaptığı resimleri sergiledi. Erciyes Dağı'ndan esinlenerek genelde dağ manzaraları çizdiğini söyleyen İmam Süleyman Yücel, "47 yaşındayım, 2017 yılında resme başladım. Tabi çocukluktan gelen bir heves de vardı ama 2017 yılında bu duygu iyice bastırınca 4 yıldan beri resimle ilgileniyorum. Şu anda sergimde 54 tane resim var. Develi Cumhuriyet meydanında sergiliyorum. İstanbul'a gittiğimde oradan etkilenerek boğazdaki gemilerin resmini çizdim. Ama resimlerimde genelde dağlar var, çünkü Develi'de gözümüzü açtık ve Erciyes dağını gördük. Bu yüzdende genellikle dağ manzaraları çizdim. Gün batımını seviyorum, doğayı seviyorum ve insanları seviyorum" dedi.

54 resmin yer aldığı sergi, gün boyu ziyaretçilerini ağırlayacak