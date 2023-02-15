Muhafazakar vakıfları hedef alan Murat Yetkin'e sahadan tokat gibi cevap

Fox TV'de yayınlanan bir programa konuk olan sözde gazeteci Murat Yetkin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren sahada olan muhafazakar vakıfları hedef aldı.

Depremzedelere yardım için seferber olan muhafazakar vakıflara dil uzatan Murat Yetkin, "Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar nerede peki? Bir işin ucundan tutamazlar mı?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Murat Yetkin'e deprem bölgesinden cevap veren Rıdvan Düzenli isimli genç bir hoca şunları söyledi:

"Hayırlı günler Kırıkhan Devlet Hastanesine şu anda 1000 kişilik yemek getirdik. Biz sahadayız. Bazı kişiler ekrandan istedikleri gibi konuşuyorlar ama sahada olduğumuz için ve burada telefonlar ve internet çekmediği için bizim bunlardan haberimiz yok. Sahada olmayanların bunlardan da haberi olamaz zaten. Sahada olsalardı bizleri görürlerdi zaten ilk günden beri."

"Biz böyle şeylere takılmayız bizim için sorun yok. Onlar için ayrı video çekme yeri bile düşünmedik. İşimizi yapıp koştururken arabada çekelim dedik" diyen genç hoca şu ifadeleri kullandı:

"Zor durumlarda enkaz altından birileri çıkarken, deprem olurken insanların bağırdığı sloganlar bu insanların aslında gönüllerinde ne olduğunu bizlere göstermiş oluyor. O sloganları da herkes biliyor. O yüzden dolayı bazı kuduranlar var ama yapacak bir şey yok."

Bölgede faaliyet gösteren STK'lar şöyle: