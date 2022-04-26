Muhafazakâr Otel İle Evinizin Mahremiyetini Tatile Taşıyın!

Giderek artan otel sayısı ile birlikte tercih kriterleri de doğru orantılı olarak giderek artmaktadır. Bir otel için rezervasyon işlemi gerçekleştirirken seçim yapabilecek her konu mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve detaylara dikkat edilmelidir. Bu nedenle doğru otel seçimi yapabilmek için iyi bir plan ve araştırma yapılması şarttır. Muhafazakâr otel iyice araştırılmalıdır.Çünkü tatil planlaması en baştan detaylıcayapılırsa hem en uygun ve doğru kriterlere sahip otel bulunur hem de keyifli vakit geçirip senenin yorgunluğunu atmak mümkün olur.

Muhafazakâr Oteller

Tatil yapmak istemenin en önemli amaçlarından biri de deniz ve suya kavuşmaktır. Yüzmek ve eğlenmek için genellikle havuzlar her şey dâhil otellerde daha çok tercih edilmektedir. Muhafazakâr otellerde havuzların haremlik-selamlık olması yani bay ve bayanlar için ayrılması gerekmektedir.

Birliktevakit geçirmek isteyen aileler için özel imkânlar sunan otel tercihi de yapabilmek mümkündür. Otellerde bulunan havuzlar ve plajlar, karma bir yapıya sahip olduğunda ailelerin bekledikleri konforu yakalayabilmeleri mümkün olmayabilir. Bu nedenle Kadın ve erkekler için farklı ortak kullanım alanlarına sahip olan Muhafazakârotel alternatifleri değerlendirilebilir. Kadın ve erkeğin beraber bulunduğu ortak alanlarda İslami koşullara uygun kıyafetler tercih edilerek yine istenilen konforlu tatil yaşanabilir.

Tesettürlü Bayanlar İçin Tatil Yerleri

Muhafazakâr otellerde tatil yapmak ev konforunuzda rahatlık sağlayabilirse sizler için unutulmaz bir tatil olacağı kesindir. Pek çok kadın için rahat edebilecekleri bir biçimde ya da İslami usullere uygun bir tatil yapmak oldukça önemlidir. Bu tarz tercihleri olan kişilerin, kadınlar ve erkekler için ayrı plajlara sahip otellerde tatil yapmaları doğru olacaktır. Bu nedenle tercih edilen otelin bu özelliği size sağlayıp sağlatamayacağına dikkat etmelisiniz.

Birçok otel bu tarz kadın ve erkek için ayrı plaja sahip değildir. Karma olarak adlandırılan karışık plajlara sahiptir. Bu tarz otellerin bu kısımlarında İslami kurallara uygun giysi kullanımı önemlidir. Muhafazakâr otel olan bazı işletmeler ise korunaklı plajlara sahiptir ve özellikle tesettürlü kadınlar için dışarıdan görülemeyecek şekilde gizliliği sağlanmış korumasıyla rahatça plajda vakit geçirme imkânı sunan otellerdir.

Muhafazakâr Otel Seçerken Bunlara Dikkat Edin!

Muhafazakârtatilde,otel kadar otelin bulunduğu çevre de oldukça önemlidir. Seçilen otel her ne kadar muhafazakâr olsa da belirli birtakım durum da otel ve otelin çevresini de incelemek gereklidir. Otelin bulunduğu noktada alkol tüketilen bazı mekânlar var ise bu ailecek otel çevresinde gezintiye çıktığınızda sizi rahatsız edebilecektir. Aileyle beraber çıkılacak bir tatilde bu noktaya da dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Bulunduğunuz otelin çevrede bulunan diğer otellerin de ne tarz oteller olduğu önemli bir detaydır. Hem sakin bir yasam tarzını benimsemiş, hem de çocuklu bir aile iseniz ve bu şekilde bir tatil yapmak istiyorsanız çevre konusunu mutlaka incelemeniz gerekmektedir.

Muhafazakar otel tercih ederken otelin İslami bir ortama sahip olması gereklidir. Mutlaka alkol ve türevleri içermeyen bir otel olmalıdır. Bu özelliğin yanı sıra otelde abdest alınacak yerler ayrı olmalıdır. Kadınlar için ayrı erkekler için ayrı olacak şekilde. En önemlisi temizlik imandan geldiği için otel hijyen bakımından da en üst seviyede olmalıdır. Otelin her şeyi ile helale ve harama dikkat eden bir işletmeye sahip olması gerekmektedir. En popüler İslami otel merkezlerinden olan Karadeniz, Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan otellerde rezervasyon yaptırarak dilediğiniz zaman İslami şartlara uygun tatil yapmanız mümkündür.

Ülkemiz erkekler ve kadınlar için ayrı bir şekilde yüzme ve güneşlenme alanlarıyla en iyi imkânlaraolanmuhafazakâr otellere sahiptir. Ek olarak Türkiye sıcak ve termal kaynaklardan gelen sular ile sağlık için yararlı havuzları ile de ünlüdür. Özellikle Muğla Fethiye’de erkek-kadın ayrı şekilde İslami şartlara uygun pek çok muhafazakâr otel mevcuttur. Muhafazakâr otel sektörü Türkiye ve tüm dünyada giderek gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.