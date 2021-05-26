Muhafazakar kesim için kapak olacak bir haber
İSMEK'TE başörtülü kadınlara ahlaksız teklifte bulunan Yeşim Meltem Şişli'nin İBB iştiraki İSFALT'ta yönetim kurulu başkanvekili olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından CHP'nin başörtülülere yönelik eski bakışının değiştiği iddiasıyla muhafazakar kesimden oy almasını değerlendiren Karahasanoğlu "Özellikle muhafazakar kesim için kapak olması gereken bir haber bu." dedi.
İSMEK'TE başörtülü kadın bölge sorumlularına hakaret ve ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin İBB iştiraki İSFALT'ta yönetim kurulu başkanvekili olduğu ortaya çıktı.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu görev değişikliği masaya yatırıldı.
"Muhafazakar kesim için kapak olması gereken bir haber"
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başörtülü kadınlara ahlaksız teklifte bulunan Yeşim Meltem Şişli'nin hala İBB'de görev alıyor olmasına tepki gösterdi. CHP'nin başörtülülere yönelik eski bakışının değiştiği iddiasıyla muhafazakar kesimden oy almasını değerlendiren Karahasanoğlu "Özellikle muhafazakar kesim için kapak olması gereken bir haber bu." ifadesini kullandı.