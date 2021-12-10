Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan Cumhuriyet tarifesi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muhafazakar-Milliyetçi geçinen Yeniçağ'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Rize'deki Kur'an kursunda düzenlenen icazet törenini hedef aldı. Yeniçağ, ilgili haberini Cumhuriyet'ten birebir kopyaladı. Cumhuriyet ile Yeniçağ'ın bu haberde buluşması, oynanan oyunu gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Rize Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 571 öğrenci için düzenlenen "icazet töreni", alışılageldiği üzere Cumhuriyet gazetesi tarafından hedef alındı.
Cumhuriyet, "icazet töreni"nde çekilmiş fotoğrafları birinci sayfasına taşıyarak, "Tarikat töreni gibi" ifadesini kullandı.
Oynanan oyun gözler önünde!
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursu, muhafazakar geçinen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yeniçağ gazetesinde de hedef alındı.
Yeniçağ haberi, Cumhuriyet'ten birebir kopyalayarak, manşetine taşıdı. "Muhafazakar-Milliyetçi Yeniçağ"ın, Cumhuriyet ile aynı çizgide yer alması, oynanan oyunu yeniden gözler önüne serdi.