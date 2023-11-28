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Gündem Muhafazakar geçinen İP’liler de ayyaş çıktı!
Gündem

Muhafazakar geçinen İP’liler de ayyaş çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 12:23:00 -
Muhafazakar geçinen İP’liler de ayyaş çıktı!

Milliyetçi ve muhafazakâr geçinen İP’in ayyaşlarla dolu olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

İstifalarla şaşkına dönen, yolsuzluk iddialarıyla öfkeye kapılan Genel Başkan Meral Akşener’e yakın isimler kafa çekerken yakalandı. Medyaya servis edilen videoya göre bu isimler alkolü fena kaçırıyor. Akşener’in kovduğu Basın Danışmanı Murat İde sarhoş oluyor, tuhaf tavırlar sergiliyor, şarkı mırıldanıp duruyor. Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar da kendinden geçiyor. Kayıt dışı para iddiasında da adı geçen Bekar’ın FETÖ’yle irtibatı olduğu için kamudan ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.

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