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Gündem Muhacir Kirilova ağır hastalığın pençesinde! Bakan Koca’dan yardım bekliyor
Gündem

Muhacir Kirilova ağır hastalığın pençesinde! Bakan Koca’dan yardım bekliyor

Ümmetin mazlum fertlerine yönelik açık kapı politikasıyla dünyanın şefkat ve merhamet adası hüviyetini kazanan Türkiye, bünyesindeki muhacirlerin çeşitli sıkıntılarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:50:00 -
Muhacir Kirilova ağır hastalığın pençesinde! Bakan Koca’dan yardım bekliyor

 Yavuz Selim  İstanbul 

Ümmetin mazlum fertlerine yönelik açık kapı politikasıyla dünyanın şefkat ve merhamet adası hüviyetini kazanan Türkiye, bünyesindeki muhacirlerin çeşitli sıkıntılarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Bu mazlumlar arasında yer alan Dina Kirilova’nın mühim sağlık sorunlarıyla boğuştuğu, yüksek masraflar nedeniyle tedavisinin tamamlanamadığı bildirildi.

Ağır hastalıklar peşini bırakmadı

Eşi Suriye savaşında vefat ettikten sonra iki evladıyla Türkiye’ye gelen Rus ve Tatar anne babanın kızı Dina Kirilova uzun süredir ülkemizde barınıyor. Sonradan İslam’ı seçerek dinimize katılan ve Türkiye’nin şefkat kucağına sığınan Dina Kirilova, iki evladıyla birlikte Antalya’da devlet gözetiminde bir yurtta kalıyor. Muhacir Kirilova büyük sağlık sorunlarının pençesinde hayatını güçlükle idame ettiriyor.

Kirilova’nın koronavirüs salgınına yakalandığı, daha sonra ağır beyin-damar hastalığı geçirdiği belirlenirken, yüksek masraflar nedeniyle tedavisinin tamamlanamadığı öğrenildi. Koronavirüsü atlatan Kirilova’nın nörolojik hastalığının devam ettiği bildirildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan Kirilova’nın, geçici koruma statüsünde olması ve tedavi masraflarının çok yüksek bulunması nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilaçların temin edilemediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Mazluma sahip çıkılması çağrısı yapan Özgür Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, “Sağlık Bakanlığı ya da Göç İdaresi’nin devreye girmesini bekliyoruz. Göç İdaresi veya Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol yapılabilirse, bu protokol çerçevesinde bu hanımefendinin tedavisi gerçekleştirilebilir. Bu muhacir hanım şu anda acil ve geçici koruma amacıyla kendisine tahsis edilen kimlikle Türkiye’de bulunuyor. Bu nedenle oturum sıkıntısı da yaşanıyor. Devletimizin bu hanımefendiden yardımını esirgemediğinde tarihe hayırlı bir miras bırakılmış olacaktır” dedi.

O sonradan ihtida etmiş bir mümin

Kirilova için herhangi bir şahsi yardıma ihtiyaç duyulmadığını vurgulayan Kenan Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendisi bir muhacir ve eşini savaşta kaybetmiş bir insan. Türkiye’ye sığınarak ülkemizi güvenli liman olarak görmüş birisi. Bu noktada devletimizin bu hanımefendiden yardımını esirgemediğinde tarihe hayırlı bir miras bırakılmış olacaktır. Dina Kirilova ihtida etmiş yani sonradan Müslüman olmuş bir insan. Onunla ilgili yapılacak bir hayır inşallah ülkenin bir bereketine, hayrına ve geleceğine dair ufkuna katkı yapacaktır. Toplum tarafından itibarı oldukça yüksek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu sıkıntıya el atarak ilgili kurulları harekete geçirip Dina Kirilova’nın sağlık sorunlarının giderilmesi için hassasiyet göstermesi büyük bir hayra vesile olacaktır.”
Yeni Akit Gazetesi

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