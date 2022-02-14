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Medya Muhabir tokatlayan yazara Ertuğrul Özkök'ten destek
Medya

Muhabir tokatlayan yazara Ertuğrul Özkök'ten destek

Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök, muhabir tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından göstermelik olarak HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın HaberTürk'teki köşesinde yeniden yazmaya başlamasını sevinçle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:47:00 - 2022-02-14 19:21:06
Muhabir tokatlayan yazara Ertuğrul Özkök'ten destek

 

 

Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök, muhabir tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından göstermelik olarak HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın HaberTürk'teki köşesinde yeniden yazmaya başlamasını sevinçle karşıladı. Eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdüren Özkök, yazısında özete şunları kaydetti:

"(...) Yirmibeş  yıllık yöneticilik döneminde insanlara “ikinci şansın” verilmesinden yana oldum.

Bu yolla mesleğe yeniden kazandığımız çok başarılı arkadaşlarımız oldu.

Ama hepsine de şunu söyledim:

“Üçüncü şans yok…"

(...) Muharrem Sarıkaya bugün HaberTürk’te yazılarına yeniden başladı. Onunla Hürriyet Ankara bürosunda birlikte çalıştık. Ankara’nın en iyi kulis yazarlarından biridir.

Başına gelen olaydan sonra onunla konuştum. Tahmininizin üzerinde üzgündü. Kendini affedemiyordu.

Yazısının başlığını “İkinci Şans” koymuş ve şöyle bitirmiş:

“İkinci şansın üçüncüsünün olmadığını biliyorum…” (...)"

 

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