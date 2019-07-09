Muguruza, antrenörü ile yollarını ayırdı - 2017 Wimbledon şampiyonu İspanyol tenisçi Muguruza, Fransız antrenör Sam Sumyk ile yollarını ayırdığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Eski dünya 1 numarası kadın tenisçi Garbine Muguruza, 4 yıldır çalıştığı Fransız antrenörü Sam Sumyk ile yollarını ayırdı. Twitter hesabından açıklama yapan dünya 27 numarası, "2 grand slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği, beraber geçirdiğimiz 4 yıl için minnettarım, teşekkürler Sam." ifadesini kullandı. Fransa açık ve Wimbledon'da birer kez şampiyonluğu bulunan İspanyol kadın tenisçi, devam eden grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 121 numarası Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'ya ilk turda elenip turnuvaya erken veda etmişti.

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