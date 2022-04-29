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Gündem Muğla’ya verilen söz tutuldu!
Gündem

Muğla’ya verilen söz tutuldu!

Geçtiğimiz yaz Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının yaraları sarılmaya devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki afetzede vatandaşların yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 14:19:00 -

 YENİ AKİT  ANKARA 

Geçtiğimiz yaz Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının yaraları sarılmaya devam ediyor.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Muğla'daki afetzede vatandaşlarımızın yüzleri gülüyor... Geçtiğimiz yıl yaşanan yangın afeti sonrasında seferberlik ruhuyla devlet-millet el ele vererek başlattığımız çalışmaları söz verdiğimiz gibi 1 yılda tamamlayacak olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz” dedi.

Orman yangınlarıyla haftalarca mücadele edildi!

2021’in 31 Temmuz'unda başlayan orman yangını Muğla'nın çeşitli bölgelerinde çıkarak hızla neredeyse tüm ilçelerine yayılmıştı. Muğla'daki en yoğun yangınlar arasında olan Köyceğiz ilçesi ve çevresi ile Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi arasındaki yangının önü zor bir şekilde kontrol altına alınmıştı.

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