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Spor Muğlaspor, Keçiörengücü’nü 3 golle geçti
Spor

Muğlaspor, Keçiörengücü’nü 3 golle geçti

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Muğlaspor, Keçiörengücü’nü 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig’de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, Bolu kampındaki hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.

Muğlaspor, yeni sezon öncesi Bolu kampında hazırlık maçı yaptı.

 

Trendyol 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü; Salem Bouajila (2) ve Driton Camaj’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Muğlaspor, kamp programı kapsamında Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Muğlaspor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Şenol Çiçek ile Sportif Direktör Tolga Tağ da tribünden takip etti. Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürecek.

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