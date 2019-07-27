Muğla’nın yerel tohumuna yerli kısa film

Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, toprağın önemini ve gelecek nesillere aktarılmasını kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için oyunculuğunu ve çekimini kendi personeliyle hazırladığı ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ kısa film sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de oynadığı kısa filmde İstanbul’dan Muğla’ya yerleşen ile Muğla’da yaşayan iki aile arasındaki tohum takasını konu alıyor. Filmde İstanbul’dan Muğla’ya yerleşen ve bahçe işleri ile uğraşmak isteyen ailenin her şeyin GDO’lu olması, doğal sebze ve meyve bulamadıklarını belirtmesi üzerine köylü aileyi, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Tohum merkezine yönlendiriyor. Bir diğer taraftan da tohumlarını ekecek bir alan bulamayan ve tohumlarını sandıkta biriktiren köylünün tohum merkezine bırakması ile İstanbullu aile bu tohumlara ulaşabiliyor.

Kısa filmin sonunda ailelerle tohumun merkezinde karşılaşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tohumun öneminden ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinden bahsediyor.