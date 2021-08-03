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Gündem Muğla'nın üç ayrı noktasında yeni yangın
Gündem

Muğla'nın üç ayrı noktasında yeni yangın

Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar kontrol altına alınırken; Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 00:56:00 -
Muğla'nın üç ayrı noktasında yeni yangın

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

 

Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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