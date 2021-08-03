Muğla'nın üç ayrı noktasında yeni yangın
Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar kontrol altına alınırken; Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada yangın çıktı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.