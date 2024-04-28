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Gündem Muğla'nın Fethiye ilçesinde siyonist karşıtı eylem! 'Helal olsun Kassam'ın yiğitlerine'
Gündem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde siyonist karşıtı eylem! 'Helal olsun Kassam'ın yiğitlerine'

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:50:00 -

Muğla bugün siyonist İsrail karşıtı eyleme ev sahipliği yaptı.

Fethiye ilçesinde bir araya gelen duyarlı Müslümanlar, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam eden soykırımı protesto etti.

Eylemde okunan basın açıklamasında, bebek katili İsrail'e karşı ümmetin izzetini ayakta tutan Kassam Tugayları'na selam gönderildi. Açıklamada, "Helal olsun Kassam'ın yiğitlerine" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının bir bölümü de eyleme katılan bir çocuk tarafından İngilizce okundu.

Açıklamanın ardından tekbirlerin getirildiği eylemde, "Özgür Filistin" yazılı pankartı açıldı.
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