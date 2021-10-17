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Gündem Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Gündem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:43:00 -
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu.

Bazı noktalarda yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçlar yolda kaldı. 

Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

 

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