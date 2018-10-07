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Muğla'dan yurt dışına çıkacaklardı! Yakalandılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 33 göçmen yakalandı.

07 Ekim 2018 Pazar 23:15
Muğla'dan yurt dışına çıkacaklardı! Yakalandılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla - Aydın karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:15
  1. Aydın
  2. Muğla
  3. Pakistan

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