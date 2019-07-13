Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi! Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangınını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendi.

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda 400 hektarlık ağaçlık alan yandı. Çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi. Yangını PKK'lı teröristler çıkarmış İki gündür süren orman yangını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ çıkardığı öne sürüldü. Terör örgütü PKK’lıların üstlendiği yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.