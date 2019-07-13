Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangınını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendi.13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:51
Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda 400 hektarlık ağaçlık alan yandı. Çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yangını PKK'lı teröristler çıkarmış
İki gündür süren orman yangını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ çıkardığı öne sürüldü. Terör örgütü PKK’lıların üstlendiği yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.
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