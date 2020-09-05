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Aktüel Muğla'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Aktüel

Muğla'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

Ula-Akyaka yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:36:43 -
Muğla'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Akif Budak yönetimindeki 22 HY 268 plakalı eşya yüklü kamyonet, Sakar rampasında freninin boşalması sonucu önünde seyreden yolcu otobüsü ve otomobillere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, 5 araçta hasar meydana geldi. Ula-Akyaka yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Araçların çekilmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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