Muğla'da zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Ula-Akyaka yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Akif Budak yönetimindeki 22 HY 268 plakalı eşya yüklü kamyonet, Sakar rampasında freninin boşalması sonucu önünde seyreden yolcu otobüsü ve otomobillere çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, 5 araçta hasar meydana geldi. Ula-Akyaka yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekilmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.