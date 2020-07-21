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Aktüel

Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı

Yangında 5 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:48:32 -
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki Suludere mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiylen yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, 13 arazöz, 6 su ikmal, 2 ilk müdahale araçları, 2 dozer ile yangına müdahale etti. Bölgedeki Akgedik ve Geyik barajlarından su alan 5 helikopter ile bir uçak da yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Yaklaşık 5 hektar zeytinlik ve ormanlık alanda etkili olan yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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