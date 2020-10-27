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Aktüel Muğla'da zehirlenen köpeğe mahalle bekçileri müdahale etti
Aktüel

Muğla'da zehirlenen köpeğe mahalle bekçileri müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:05:20 -
Muğla'da zehirlenen köpeğe mahalle bekçileri müdahale etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenen köpeği, zamanında müdahale den mahalle bekçileri kurtardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Gümbet Mahallesi'nde devriye yaptıkları sırada sokakta bir köpeğin hasta olduğunu fark etti.

Köpeğin yanına giden bekçiler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla ağzından köpük gelen ve zehirlendiği tespit edilen köpeğe çiğ yumurta içirdi.

İhbar üzerine belediyeye ait hayvan ambulansıyla veteriner kliniğine götürülen köpek tedaviye alındı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bekçilerin köpeğe müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Veteriner hekimler ise çiğ yumurtayla yapılan ilk müdahalenin yerinde ve başarılı olduğunu, bu sayede kusturulan hayvanın veterinere götürülerek tedavisine başlandığını kaydetti.




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