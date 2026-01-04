Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca uyuşturucu şebekelerine karşı yürüttüğü amansız takibi rakamlarla ilan etti. Turizm cennetini zehirden temizlemek için gece gündüz demeden çalışan ekipler, 12 aylık sürede uyuşturucu trafiğine dev bir set çekti.
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltı fırtınası
Muğla genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda tam 2 bin 676 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 458'i tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, 125 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarları ise mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi:
- 42 kilo 713 gram Esrar
- 14 kilo 769 gram Skunk
- 5 kilo 386 gram Kokain
- 3 kilo 946 gram Metamfetamin
- 1 kilo 829 gram Bonzai
- 58 bin 478 adet Sentetik ecza
- 67 adet Hassas terazi
Ünlüler dünyasına narkotik kıskacı
Sadece sokak satıcılarına değil, uyuşturucu kullanımının özendirildiği ve pazarlandığı her alana giren Muğla Emniyeti, geçtiğimiz yıl magazin dünyasını sarsan operasyonlara da imza attı. Özellikle Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinde düzenlenen baskınlarda, aralarında dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bazı ünlü isimlerin uyuşturucu temin etmek ve kullanmak suçlamasıyla ifadelerine başvurulmuştu. "Ünlülere Narkotik Baskını" olarak gündeme bomba gibi düşen bu operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede hiç kimseye imtiyaz tanınmayacağının en net göstergesi oldu.
Emniyetten kararlılık mesajı
Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru ve gençlerin geleceği için uyuşturucu operasyonlarının 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı. Özellikle okul çevreleri ve eğlence mekanları üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.
Gündem
Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi