Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltı fırtınası

Muğla genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda tam 2 bin 676 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 458'i tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, 125 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarları ise mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi:

42 kilo 713 gram Esrar

Esrar 14 kilo 769 gram Skunk

Skunk 5 kilo 386 gram Kokain

Kokain 3 kilo 946 gram Metamfetamin

Metamfetamin 1 kilo 829 gram Bonzai

Bonzai 58 bin 478 adet Sentetik ecza

Sentetik ecza 67 adet Hassas terazi

Ünlüler dünyasına narkotik kıskacı

Sadece sokak satıcılarına değil, uyuşturucu kullanımının özendirildiği ve pazarlandığı her alana giren Muğla Emniyeti, geçtiğimiz yıl magazin dünyasını sarsan operasyonlara da imza attı. Özellikle Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinde düzenlenen baskınlarda, aralarında dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bazı ünlü isimlerin uyuşturucu temin etmek ve kullanmak suçlamasıyla ifadelerine başvurulmuştu. "Ünlülere Narkotik Baskını" olarak gündeme bomba gibi düşen bu operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede hiç kimseye imtiyaz tanınmayacağının en net göstergesi oldu.

Emniyetten kararlılık mesajı

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru ve gençlerin geleceği için uyuşturucu operasyonlarının 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı. Özellikle okul çevreleri ve eğlence mekanları üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.