  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!
Gündem Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti
Gündem

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca uyuşturucu şebekelerine karşı yürüttüğü amansız takibi rakamlarla ilan etti. Turizm cennetini zehirden temizlemek için gece gündüz demeden çalışan ekipler, 12 aylık sürede uyuşturucu trafiğine dev bir set çekti.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltı fırtınası

Muğla genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda tam 2 bin 676 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 458'i tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, 125 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarları ise mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi:

 

  • 42 kilo 713 gram Esrar
  • 14 kilo 769 gram Skunk
  • 5 kilo 386 gram Kokain
  • 3 kilo 946 gram Metamfetamin
  • 1 kilo 829 gram Bonzai
  • 58 bin 478 adet Sentetik ecza
  • 67 adet Hassas terazi

Ünlüler dünyasına narkotik kıskacı

Sadece sokak satıcılarına değil, uyuşturucu kullanımının özendirildiği ve pazarlandığı her alana giren Muğla Emniyeti, geçtiğimiz yıl magazin dünyasını sarsan operasyonlara da imza attı. Özellikle Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinde düzenlenen baskınlarda, aralarında dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bazı ünlü isimlerin uyuşturucu temin etmek ve kullanmak suçlamasıyla ifadelerine başvurulmuştu. "Ünlülere Narkotik Baskını" olarak gündeme bomba gibi düşen bu operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede hiç kimseye imtiyaz tanınmayacağının en net göstergesi oldu.

 

Emniyetten kararlılık mesajı

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru ve gençlerin geleceği için uyuşturucu operasyonlarının 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı. Özellikle okul çevreleri ve eğlence mekanları üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

 

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi
Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Gündem

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı
Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı

Gündem

Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı

Niğde merkezli operasyonda uyuşturucu tacirine darbe: İstanbul’daki temizlik dalgası Anadolu’ya yayılıyor
Niğde merkezli operasyonda uyuşturucu tacirine darbe: İstanbul’daki temizlik dalgası Anadolu’ya yayılıyor

Gündem

Niğde merkezli operasyonda uyuşturucu tacirine darbe: İstanbul’daki temizlik dalgası Anadolu’ya yayılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23