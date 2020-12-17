Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 97 göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Muğla'nın ilçesi Fethiye'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 97 düzensiz göçmen ile 10 organizatör yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.
Kaçış hazırlığında oldukları tespit edildi
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğunu öğrendi.
97 göçmen yakalandı
Takibe alan ekipler, Faralya Mahallesi'nde ormanlık alanda tekne beklerken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalandı.
10 organizatör gözaltına alındı
Organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenlerin burada yapılan işlemlerinin ardın Fethiye kapalı spor salonuna konuldu.
Yabancı uyrukluların işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.