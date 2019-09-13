Muğla’da yıldırım yangınları
Muğla genelinde hafif sağanak yağmur ile birlikte orman yangınları da başladı.13 Eylül 2019 Cuma 16:43
Muğla genelinde hafif sağanak yağmur ile birlikte orman yangınları da başladı. Yıldırım düşmesi sonucu Muğla’nın 7 ilçesinde orman yangını başladı.
Öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası sık sık yıldırım oluşması sonrası ormanlık alanlardaki kuru otlar tutuştu. Muğla’da Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yıldırım düşmesi sonrası orman yangını çıktı.
Çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan ekipler müdahale ederken, yangınların birçoğu büyümeden kontrol altına alındı.
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