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Gündem Muğla'da yangın devam ediyor: Söndürme çalışmalarında 9 helikopter, 6 uçak iş başında
Gündem

Muğla'da yangın devam ediyor: Söndürme çalışmalarında 9 helikopter, 6 uçak iş başında

Yeniakit Publisher
2024-09-07 15:28:00 -
Muğla'da yangın devam ediyor: Söndürme çalışmalarında 9 helikopter, 6 uçak iş başında

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına havadan 9 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi’ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.

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