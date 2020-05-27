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Aktüel

Muğla'da yanan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:52:01 -
Muğla'da yanan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Boğalar Mahallesinde, Fatma Gökçe'ye ait evde yangın çıktı.

Bölgedeki etkili rüzgar nedeniyle de yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evdekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan ev ve alt kattaki depo kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre, yangının evin elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.

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