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Aktüel Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:39:20 -
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Çalıştığı iş yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen C.M. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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