  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:23:08 -
Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 228 gram esrar, 606 gram toz esrar, 557 gram sentetik uyuşturucu, 8,7 gram skunk, 80 gram kokain, 57 gram eroin, 1,62 gram bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap, 161 sentetik ecza, hassas terazi, 13 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı
Gündem

Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşadığı çatışmada 16 askerini kaybettiğini, 100'den fazla askerinin de yaralandığını açıkladı...
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı