Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, zanlılar D.K. ile H.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.