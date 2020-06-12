Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi
MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında C.A. ile H.H. gözaltına alındı, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.