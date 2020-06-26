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Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:15:28 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada, 2 bin 50 ecstasy, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin, skunk, ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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