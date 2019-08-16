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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

16 Ağustos 2019 Cuma 20:38
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.M.S, M.K. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.M.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:38
  1. Muğla
  2. Ortaca
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