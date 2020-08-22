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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:50:45 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Şüpheli görülen otomobili durduran polis, araçta yaptığı aramada 293 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.


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