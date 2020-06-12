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Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:25:15 -
Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton direğe çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Mehmet Ali Haliloğlu'nun (36) kullandığı 48 V 9337 plakalı otomobil, Mazı-Bodrum yolu kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yapılan incelemede, araçtan savrulan sürücü Haliloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haliloğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından uçurumdan çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

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