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Muğla'da Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:12:12 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Marmaris açıklarından bir grup sığınmacı, lastik botla Yunanistan sınırına geçmek için denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişiyi karaya çıkardı.

Sığınmacılar, limandaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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