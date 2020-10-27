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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

Sığınmacıların geçişini organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:55:17 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 12 sığınmacı kurtarıldı.

Bozburun Mahallesi açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 12 sığınmacıyı bota aldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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