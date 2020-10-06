Muğla'da Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklu 18 kişi kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi bota alarak, karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.