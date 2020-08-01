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Muğla'da turizm merkezlerine havadan denetim

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:43:39 -
Muğla'da turizm merkezlerine havadan denetim

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında turizm merkezlerinde polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.

Kent genelinde güvenlik ve trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun kullanılan güzergahlarda önlem aldı.

Dalaman Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteriyle, kentteki trafik yoğunluğu havadan denetlendi.

Muğla-Fethiye, Fethiye-Antalya ve Fethiye-Kaş kara yolunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi.

Güzergahtaki trafik ekiplerince hatalı sollama, hız ve diğer trafik ihlallerini yaptığı belirlenen 20 sürücüye ceza kesildi.


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