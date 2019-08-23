Muğla'da turist kılığına girerek kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Karaada Güneyinde hareket halindeki bir fiber tekneyi durdurdu. KAPTAN GÖZLATINA ALINDI İsimsiz teknede yasa dışı yollarla İstanköy Adasına gitmeye çalıştıkları tespit edilen, aralarında kadınlarında bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenlere organizatörlük yaptığı şüphesiyle tekne kaptanı gözaltına alındı. BODRUM LİMANI'NA GETİRİLDİLER Kendilerine gezintiye çıkan turist görünümü veren çanta ve can yeleklerini sakladıkları gözlenen göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.

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