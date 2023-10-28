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Gündem Muğla'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:10:00 -
Muğla'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Gökova Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 TS 631 plakalı ticari araç ile 48 AS 930 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan 48 AS 930 plakalı otomobilde bulunan 1 kadın ve 3 çocuk araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü kadın ve yolcu olan 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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