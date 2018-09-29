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Muğla'da teknedekilerin imdadına Sahil Güvenlik ekibleri yetişti

Bodrum ilçesinde, 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik yelkenli tekne arızalandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:58
Muğla'da teknedekilerin imdadına Sahil Güvenlik ekibleri yetişti

Olay, öğle saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, denizde teknenin arıza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre uzunluğundaki 'İpek' isimli teknede kurtarılmayı bekleyen, Onur Başol ve Birtan Başol'u kurtardı. Ekipler, panik yaşayan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Yelkenli tekne ise Gümbet Limanına çekildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 20:58
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