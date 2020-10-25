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Aktüel Muğla'da tedavileri tamamlanan yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluştu
Aktüel

Muğla'da tedavileri tamamlanan yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluştu

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska: - "Bu yıl en fazla tespit edilmiş yuva sayısına ulaştık"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:07:03 -
Muğla'da tedavileri tamamlanan yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası ile yuvadan yeni çıkan 8 yavru, İztuzu Sahili'nden denize bırakıldı.

Değişik zamanlarda yaralı bulunarak DEKAMER'e getirilen ve "Hulk", "Jonathan" ile "Deniztan" isimleri verilen deniz kaplumbağalarının tedavileri tamamlandı.

Merkez görevlilerince İztuzu Sahili'ne getirilen 3 kaplumbağa ile yuvadan çıkan, ancak çeşitli nedenlerle denize ulaşamayan 8 kaplumbağa yavrusu, düzenlenen etkinlikle doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının yaralanması ve ölmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Erdoğan, DEKAMER personelini özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ise denizdeki misinalar, hayalet ağlar ve sürat motorlarının, kaplumbağalar için olumsuzluklara yol açabildiğine dikkati çekti.

Üç deniz kaplumbağasını yeniden mavi sularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaska, şunları kaydetti:

"Kaplumbağalar, denizin bahçıvanları. Denizin çayırlarını bedava biçiyor, denizin oksijenlenmesini sağlıyorlar. Bu bölgede eğer yaralanan bir havyan olursa lütfen bize ulaştırın. Bu hayvanları ölüme terk etmeyin. Yuvalarda sıkışan yavrular olabiliyor. Onları da, tedavilerini tamamladıktan sonra denize gönderiyoruz. Bin yavru gönderiyorsak bunlardan birkaç tanesi ergenleşerek kumsala gelebiliyor. Bu kadar uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonucunu, bir sezonu daha böyle kapatıyoruz. Bu yıl en fazla tespit edilmiş yuva sayısına ulaştık."

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