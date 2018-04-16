THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muğla’da tarlasını sürerken traktörün altında kaldı

88 yaşındaki Feyzullah Üner, traktörü ile zeytin tarlasını sürürken traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
Muğla’da tarlasını sürerken traktörün altında kaldı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde traktör ile zeytin tarlasını süren 88 yaşındaki vatandaş traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. 

Feyzullah Üner isimli vatandaş 48 AB 279 plakalı traktör ile mahalleye yakın zeytin alanında zeytinlerin arasını traktör ile sürmeye çalışırken, rampalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. 

Ekipler olay yerine geldiklerinde Feyzullah Üner isimli yaşlı vatandaşın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu
    1. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    2. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    3. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    4. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    5. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    6. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    7. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    8. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    9. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    10. Bursaspor hazırlıklara başladı
    11. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    12. Timsah çalışmalara hemen başladı
    13. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    14. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    15. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    16. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    17. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    18. Terör örgütüne büyük darbe
    19. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    20. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?