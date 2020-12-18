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Aktüel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Aktüel

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:49:23 -
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 38 parça obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nde ikamet eden H.Y.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde sakladığı tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 parça obje ele geçirdi. Objeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli H.Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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