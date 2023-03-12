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Gündem Muğla'da sürücü adayı ehliyet sınavında kaza yaptı!
Gündem

Muğla'da sürücü adayı ehliyet sınavında kaza yaptı!

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ehliyet almak isteyen sürücü adayı, direksiyon sınavında kaza yaptı. Kazada aday sürücü S.C. yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 22:00:00 -
Muğla'da sürücü adayı ehliyet sınavında kaza yaptı!

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde S.C. adlı sürücü adayı, direksiyon sınavında kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Hastaneye kaldırıldı

Direksiyon sınavına giren aday sürücü S.C, bulvar üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aday sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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