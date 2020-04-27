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Aktüel

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye para cezası

2020-04-27 15:50:11 -
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye 454 bin 220 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 408 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 408 kişiye 454 bin 220 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

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