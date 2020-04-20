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Aktüel

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 367 kişiye para cezası

2020-04-20 16:56:21 -
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 367 kişiye para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 367 kişiye 416 bin 194 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 367 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 367 kişiye 416 bin 194 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

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