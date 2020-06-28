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Gündem

Muğla'da şiddetli deprem

Son dakika haberine göre, Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:51:00 - 2020-06-28 20:54:40
Muğla'da şiddetli deprem

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 20:43'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 67.1 km olarak ölçüldü.

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