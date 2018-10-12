Muğla'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Mustafa Tornikli yönetimindeki otomobil, Bodrum-Milas yolu Kemikler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Önel'in kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı.

2 ÖLÜ, 23 YARALI

Her iki aracın sürücüsünün de kaza yerinde yaşamını yitirdiği kazada, servis minibüsünde bulunan Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı ve Nurgül Öskan ile otomobilde bulunan İlknur ve İlkay Türnüklü yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ile Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki özel hastanelere kaldırıldı. Otomobilde bulunan İlknur ve İlkay Türnüklü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri ise otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan Bodrum-Milas yolu bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.