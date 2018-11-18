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Muğla'da selin denize sürüklediği 2 balıkçı son anda kurtarıldı

Aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı son anda kurtarıldı.

18 Kasım 2018 Pazar 11:15
Muğla'da selin denize sürüklediği 2 balıkçı son anda kurtarıldı

Bodrum’un Torba mevkiinde balık tutmakta olan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi.

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Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti.

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Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen 4 aracın sabitlenmesini sağlayarak, sahiplerine bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:15
  1. MUĞLA
  2. BODRUM
  3. BALIKÇI
  4. SEL

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