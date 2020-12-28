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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:23:38 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da gümrük ve tarihi eser kaçakçılığı yapıp sahte içki ürettikleri iddia edilen 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki üretip gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 280 litre etil alkol, 32 litre el yapımı içki, 42 alkol kiti, 4 anason yağı, 27 alkol etiketi, 320 kilogram kaçak tütün, 5 bin 800 içi dolu makaron, 4 sikke, 6 tarihi eser obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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